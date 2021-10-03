Зеленский об Украине: считаю, что мы мощные, и сегодня наша политика 'наглая'

Украина на сегодняшний день занимает лидирующие позиции среди стран Европы по цифровизации и темпам строительства дорог. При этом политика нашей страны относительно членства в Евросоюзе является "наглой".

Такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал в субботу, 2 октября, на съезде фракции "Слуга народа", сообщили в пресс-службе Офиса главы государства. Мероприятие состоялось в Трускавце на Львовщине.

Президент объяснил, что хоть мы сейчас и "номер один в Европе" по некоторым показателям, без определенной наглости другие страны не будут видеть прогресса Украины.

"У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: "давайте подождем еще пять лет". Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая", – сказал гарант.

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Зеленский подчеркнул, что Украина сейчас должна осуществлять сильную международную политику. По его словам, Офис президента и Министерство иностранных дел сделали многое для представления нашей страны как субъекта на мировой арене. Это, по его словам, стало главной победой в 2021-м году.

Глава государства также отметил работу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), из-за деятельности которого ряд финансовых групп, олигархов и государственных изменников ощутили давление на себя.

Напомним: мероприятие, на котором выступил перед нардепами "Слуги народа" Зеленский, проходило в Трускавце в течение двух дней. Все подробности вы найдете в нашем материале по ссылке.

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