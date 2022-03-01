Зеленский об итогах переговоров с РФ: нет такого результата, который мы бы хотели получить

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах первого раунда переговоров между Украиной и Россией, прошедшего 28 февраля на украинско-белорусской границе. Глава государства признал, что никаких результатов, удовлетворяющих Украину, эти переговоры не принесли.

Об этом Зеленский заявил в обращении вечером в понедельник.

"Сегодня по инициативе российской стороны состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией. Эти переговоры проходили на фоне бомбардировок и обстрелов нашей территории, наших городов. Была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом. Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить. Не теряйте времени. Тактику такую мы не воспринимаем. Справедливые переговоры могут быть тогда, когда одна сторона не бьет по другую сторону реактивной артиллерией именно в момент переговоров", – отметил президент Украины.

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По его словам, Россия очертила свои требования. Украина – сформулировала собственные позиции относительно того, на каких условиях готова к продолжению диалога.

"Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить. Россия заявила свои позиции. От нас прозвучали встречные пункты – чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить к второму раунду переговоров", – анонсировал Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина и Россия провели переговоры по завершению войны. Впереди – ряд консультаций. По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, в ходе первого раунда переговоров "наметили определенные решения".

Вместе с тем, в СМИ начали появляться сообщения о возникновении больших разногласий между российским и украинским видением условий прекращения войны.

Так, Кремль якобы потребовал передать террористам ОРДЛО всю территорию Донецкой и Луганской областей. Сообщалось также о требовании Москвы признать Крым российским. Среди требований РФ также - демилитаризация Украины.

Официальный Киев, по данным журналистов, уведомил российскую сторону, что подобные требования Украина не будет рассматриваться.