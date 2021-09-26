Песков: Путин к встрече з Зеленским был готов вчера, но есть камень преткновения

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что глава государства давно готов ко встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. При этом процесс подготовки переговоров находится в тупике якобы по вине Украины.

Такое заявление Песков сделал в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопросы топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. Секретарь Путина вновь обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений.

"Президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик", – сказал Песков.

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В Кремле заявляют, что Украина якобы не хочет выполнять свою часть обязанностей, прописанных договоренностями, которые заключили в Париже еще три года назад.

"Украина не хочет выполнять Минские договоренности, Украина хочет Минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами", – считает Песков.

Кроме того, он в очередной раз повторил ложь Москвы о том, что война на Донбассе является "внутриукраинским конфликтом". Решить его якобы можно только "разговором между украинцами".

"Постоянные попытки все-таки повернуть дело таким образом, что сторонами конфликта, который мы все пытаемся помочь решить, является Украина и РФ. Это не так все-таки", – заявил Песков Соловьеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров назвал главный вопрос, который Зеленский хочет обсудить с Путиным. Однако в Кремле против такой повестки переговоров.