Встреча Меркель и Байдена в Вашингтоне: обсудят Украину и 'Северный поток-2'

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Вашингтон обсудит с президентом США Джо Байденом строительство российского газопровода "Северный поток-2". Также они затронут тему Украины.

Как пишет издание Financial Times, после победы Байдена на американских выборах, отношения между странами улучшились. Так, Байден снял санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строит газопровод.

"Думаю, будет справедливо сказать, что у Соединенных Штатов нет лучшего партнера, лучшего друга в мире, чем Германия", – сообщал ранее глава Госдепа Энтони Блинкен.

Однако FT отмечает, что между Вашингтоном и Берлином есть разногласия относительно СП-2.

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"Чиновники и дипломаты говорят, что обе стороны могут работать над „пакетом", который решит проблемы, вызывающие обеспокоенность у Украины", – говорится в публикации.

Представитель немецких социал-демократов Нильс Шмид сказал, что в ходе переговоров нужно сделать так, чтобы "сделать Украину менее чувствительной к российскому шантажу и менее зависимой от российского газа". Например, Германия может создать механизма, при котором она может остановить СП-2, если Россия будет давить на Украину.

Ранее Меркель говорила, что немецкая сторона будет настаивать, чтобы поставки российского газа через Украину продолжались даже после истечения текущего транзитного контракта в 2024 году.

Еще одной идеей помощи Украине будет сотрудничество Германии и нашей страны в сфере возобновляемых источников энергии. Например, Украина может стать потенциальным поставщиком "зеленого водорода" для немецкой промышленности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Берлине президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель выступили с заявлениями о "Северном потоке-2" и Донбассе.