Зеленский: Россия понимает, что Украина пойдет до конца, и это может вылиться в третью мировую

Россия понимает, что Украина пойдет до конца и это может вылиться в третью мировую войну. Поэтому Москва не заинтересована в полномасштабных боевых действиях.

Такое заявление украинский президент Владимир Зеленский сделал в интервью агентствам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press. Его текст обнародован на сайте Офиса президента. Глава государства также рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, хотя РФ и затягивает переговоры двух президентов.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна быть готова к осложнениям на Донбассе в любой день, поскольку вероятность провокаций остается, особенно в середине сентября, когда будут проходить военные учения России и Беларуси "Запад-2021".

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"Он (Зеленский – ред.) считает, что Россия не заинтересована в полномасштабной войне, потому что понимает, что Украине не отступит, пойдет до конца, и это может вылиться в третью мировую войну", – сказано в сообщении ОП.

В то же время глава государства отметил, что РФ пока медленно отводит свои войска, которые были стянуты к границе с Украиной.

Высказался глава украинского государства и о сотрудничестве с МВФ. Он подчеркнул, что Международный валютный фонд не может ставить Украине такие же требования, как и другим странам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В беседе он заверил, что Киев сделает все для получения Плана действий по членству в НАТО.

Напомним, что 14 июня в столице Бельгии Брюсселе стартовал саммит НАТО, на котором лидеры запланировали заложить основу для стратегического курса Альянса сразу на десятилетие – до 2030 года. Во время переговоров будет рассматриваться российская угроза, милитаризация Крыма и ситуация безопасности в Украине, хотя наших представителей на саммит не пригласили. Подробнее читайте в материале.