Зеленский – Джонсону: мы сделали все, что нужно для получения ПДЧ в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону пообщался с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. В разговоре с ним он заявил, что украинское государство сделало все для получения Плана действий по членству в Североатлантическом альянсе.

Беседа состоялась после саммита G7, которая завершился 13 июня, и перед началом саммита НАТО, который стартовал 14 июня. О ее деталях сообщили в пресс-службк украинского лидера.

"Мы сделали все, что нужно для получения ПДЧ. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники из Альянса поддержали Украину конкретными действиями и решениями", – подчеркнул Зеленский.

Так президент подчеркнул важность четкой перспективы членства в НАТО для Украины, которая, по его словам, идет по пути реформ в условиях сложных вызовов для безопасности. Во время беседы собеседники особое внимание уделили именно евроатлантической интеграции Украины, особенно в контексте саммита НАТО.

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Президент отметил роль британского председательства в "Группе семи" и отдельно поблагодарил за закрепленные в итоговом коммюнике саммита G7 четкие сигналы в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Гарант рассказал Джонсону о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины. В частности, отметил, что Россия не отвела полностью свои войска, поэтому уровень военной угрозы для украинского государства остается высоким.

Кроме этого, Зеленский:

отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с Британией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепление украинского флота;

поднял вопрос противодействия реализации проекта "Северный поток-2", который является вызовом для Украины, и отметил, что его введение в действие недопустимо.

Собеседники обсудили продолжение диалога на высшем уровне. Зеленский подтвердил приглашение Борису Джонсону посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Напомним: 14 июня в столице Бельгии Брюсселе стартовал саммит НАТО, на котором лидеры запланировали заложить основу для стратегического курса Альянса сразу на десятилетие – до 2030 года. Во время переговоров будет рассматриваться вопрос российской угрозы, милитаризации Крыма и ситуации безопасности в Украине, хотя наших представителей на саммит не пригласили. Подробнее о читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины дал большое интервью американскому изданию, в котором уделил большое внимание отношениям с США. В частности, он выразил недовольство из-за подыгрывания Вашингтона России в вопросе реализации проекта "Северный поток-2", однако заверил, что западные партнеры готовы поддержать нас военной помощью.