Зеленский – об условиях МВФ: Украину просто нельзя ставить в один ряд с другими странами

Международный валютный фонд (МВФ) не может ставить Украине такие же требования, как и другим странам, поскольку на Донбассе идет война. Однако обещания, которые были даны международным партнерам, украинское государство исполнит.

О вопросах сотрудничества Украины с Международным валютным фондом президент Владимир Зеленский высказался в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Pres. Фрагменты беседы в понедельник, 14 июня, опубликовала пресс служба Офиса президента.

Глава государства озвучил мнение, что несправедливо выдвигать для нашей страны такие же требования, как к другим государствам, ведь Украина восьмой год находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.

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Так, Зеленский сказал, что "сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами" нельзя.

"Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", – пояснил он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ важно для экономической стабильности и инвестиционного климата, поскольку в программу Фонда привязаны и другие программы финансовой поддержки.

"Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали", – резюмировал президент.

Добавим:

в интервью президент высказал уверенность в том, что Россия не заинтересована в третьей мировой войне.

Он также сказал, что Российская Федерация занимается затягиванием его встречи с президентом Владимиром Путиным.

Глава украинского государства высказался и о членстве страны в НАТО.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинское правительство работает над принятием законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества с МВФ. Это может напрямую повлиять на получение макрофинансовой помощи от ЕС.

В переговорах между Фондом и Украиной осталось два ключевых вопроса – антикоррупционные реформы и закон о Высшем совете правосудия. Касательно других условий соглашения практически достигнуты.