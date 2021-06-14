Зеленский заявил, что Россия затягивает его переговоры с Путиным

Российская Федерация занимается затягиванием организации встречи президента Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. В то же время лидер украинского государства надеется, что такие переговоры помогут быстрее урегулировать ситуацию на Донбассе.

Вероятную встречу с Путиным президент Украины прокомментировал в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press. Фрагменты беседы в понедельник, 14 июня, опубликовала пресс служба Офиса Зеленского.

В ОП указали, что украинский лидер надеется на встречу с главой РФ для активизации мирных переговоров, хотя российская сторона затягивает ее проведения без понятных причин.

"Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду (план; список вопросов, которые планируются к обсуждению, – ред.) и сроки", – сказал Зеленский.

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Он добавил, что на данном этапе Российская Федерация медленно отводит свои войска от границы с Украиной.

Отметим, что:

в интервью президент высказал уверенность в том, что Россия не заинтересована в третьей мировой войне.

Также глава государства высказался о членстве Украины в НАТО.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины в настоящее время лишь предполагают, что на встрече в Женеве 16 июня лидер США Джо Байден и глава России Владимир Путин будут обсуждать украинский вопрос. Однако убеждены, что наша страна не станет частью "большой сделки" между ними.

Эксперт по международным вопросам Андрей Бузаров считает, что на этой встрече президенты США и РФ не смогут договориться. В частности, после переговоров страна-агрессор может пойти на еще одну эскалацию боевых действий на Донбассе.