Зеленский о референдуме: старые политики испугались, мы дали людям власть

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что его поразило, как много страха появилось у некоторых политиков и их "партийных" комментаторов от закона о референдуме.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его мнению, эти опасения политиков обусловлены страхом перед украинцами.

"Это страх перед неизбежностью тех изменений, которые произошли в 2019 году. Когда очень солидные деятели и деятельницы после десятилетий "царствования" в высоких кабинетах моментально оказались ... без власти и влияния", – рассказал гарант.

Зеленский считает, что старые политики живут в стране надеждой, что смогут отыграться, чтобы снова решать все в государстве для собственной выгоды, не спрашивая у общества.

"А если народ имеет реальный инструмент референдума, то такие деятели на самом деле не могут быть уверенными ни в чем. Потому референдум – это институциональное оружие людей, чтобы отсекать то, что не соответствует интересам общества. Но выбирать то, ради чего должно работать государство", – акцентировал президент.

По мнению Зеленского, закон о референдуме дал настоящую возможность украинцам осуществлять решающее влияние на власть.

"И не на один раз, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент. Поэтому, друзья-политики, привыкайте. Вам теперь всегда придется учитывать, что последнее слово будет не за вами, а за обществом", – резюмировал глава государства.

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