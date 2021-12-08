Зеленский о переговорах Байдена и Путина: победа Украины в том, что США всегда поддерживали Украину
Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил переговоры лидера США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. Он сообщил, что готов говорить предметнее после диалога с главой Белого дома.
Соответствующее заявление президент сделал во время совместного брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, видео которого было опубликовано в Facebook Зеленского.
"Я считаю, что это положительно, что президент США разговаривал с президентом РФ", – сказал Зеленский.
Он отметил, что более детально прокомментирует эти переговоры после заговора с Байденом 9 декабря – такое время предложила американская сторона.
При этом главной победой Украины он назвал то, что США всегда поддерживали нашу страну.
"Самое главное, мы видим, что есть личная реальная реакция и личная роль Байдена в урегулировании войны на Востоке нашего государства", – подытожил Зеленский.
Напомним, во вторник 7 декабря, состоялась онлайн-встреча президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. Одной из основных тем их разговора стала Украина – в частности, американский лидер пригрозил санкциями в случае российской агрессии. Беседа была закрыта для СМИ и проводилась по защищенной линии.
Лидеры стран обсудили такие темы:
Президент США выразил поддержку Украине;
Также он дал понять, что Вашингтон и европейские союзники могут ввести санкции в случае полномасштабного вторжения россиян;
Байден призвал Путина вернутся к дипломатическому пути и прекратить эскалацию.
Кремль также изложил свою версию переговоров. В частности, лидер страны-агрессора пожаловался, что Украина якобы "не выполняет Минские соглашения". Отмечается, что "разговор носил откровенный и деловой характер", при этом Путин снова назвал российско-украинскую войну – "внутриукраинским кризисом".
"Преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договоренностей 2015 года, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования", – сказано в заявлении.
Как сообщалOBOZREVATEL:
пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путину понравился формат саммита с американским коллегой Джо Байденом по видеосвязи. По его словам, президенты договорились, что после контактов их представителей нужно будет пообщаться еще раз.
Одним из тезисов американского лидера Джо Байдена во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным было то, что никто не вправе диктовать НАТО, кого принимать или не принимать в Альянс. Таким образом он не дал обязательства Путину о том, что наше государство не станет членом НАТО