Зеленский о переговорах Байдена и Путина: победа Украины в том, что США всегда поддерживали Украину

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил переговоры лидера США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. Он сообщил, что готов говорить предметнее после диалога с главой Белого дома.

Соответствующее заявление президент сделал во время совместного брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, видео которого было опубликовано в Facebook Зеленского.

"Я считаю, что это положительно, что президент США разговаривал с президентом РФ", – сказал Зеленский.

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Он отметил, что более детально прокомментирует эти переговоры после заговора с Байденом 9 декабря – такое время предложила американская сторона.

При этом главной победой Украины он назвал то, что США всегда поддерживали нашу страну.

"Самое главное, мы видим, что есть личная реальная реакция и личная роль Байдена в урегулировании войны на Востоке нашего государства", – подытожил Зеленский.

Напомним, во вторник 7 декабря, состоялась онлайн-встреча президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. Одной из основных тем их разговора стала Украина – в частности, американский лидер пригрозил санкциями в случае российской агрессии. Беседа была закрыта для СМИ и проводилась по защищенной линии.

Лидеры стран обсудили такие темы:

Президент США выразил поддержку Украине;

Также он дал понять, что Вашингтон и европейские союзники могут ввести санкции в случае полномасштабного вторжения россиян;

Байден призвал Путина вернутся к дипломатическому пути и прекратить эскалацию.

Кремль также изложил свою версию переговоров. В частности, лидер страны-агрессора пожаловался, что Украина якобы "не выполняет Минские соглашения". Отмечается, что "разговор носил откровенный и деловой характер", при этом Путин снова назвал российско-украинскую войну – "внутриукраинским кризисом".

"Преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договоренностей 2015 года, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования", – сказано в заявлении.

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