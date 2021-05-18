Зеленский: не простим России, что крымские татары покинули дом

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память всех жертв геноцида крымскотатарского народа. Он заявил: украинцы не простят того, что их заставили покинуть свой дом из-за российской агрессии.

С соответствующим обращением глава государства выступил 18 мая, в день памяти в Украине, который отмечается ежегодно в годовщину депортации крымскотатарского народа 1944 года. Видео опубликовала пресс-служба гаранта в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В мае, который обычно разрисовывает мир яркими красками, есть дни, которые навечно запечатлены в памяти в черных тонах. И один из них – 18 мая. Сегодня Украина чтит всех жертв геноцида крымскотатарского народа, каждый из нас разделяет с вами эту боль. Следовательно, сегодня крымских татар в Украине становится не менее 40 миллионов. И как одна страна и семья мы говорим сегодня не "они", а "мы", – отметил Зеленский.

Он заверил, что граждане не забудут, как крымских татар выгнали из собственного дома и везли несколько недель за тысячи километров от него. Президент подчеркнул, что они смогли вернуться только через 45 лет.

"Не забудем, как мы не узнали родной дом, где были стерты исторические названия и достопримечательности. И самое главное. Мы не простим, что 70 лет спустя были вынуждены вновь покинуть свой дом из-за российской противоправной аннексии", – добавил Зеленский.

Президент выразил вечную память всем жертвам геноцида крымскотатарского народа.

"Склоняя перед ними головы, с надеждой на торжество справедливости и правды, украинцы вместе с крымскими татарами говорят: Крым будет свободным! Qırım serbest olacaq!" – подытожил президент.

Напомним: процесс депортации крымских татар продолжался до начала июня 1944 года. Тогда были депортированы более 400 тысяч человек, из которых в течение полутора лет умерли по меньшей мере 46%. О том, как развивались эти трагические события 77 лет назад, читайте в материале.

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