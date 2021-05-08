Зеленский о Дне памяти и примирения: они погибли за билет в будущее для нас

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам в День памяти и примирения, который в Украине отмечают 8 мая.

Соответствующее видео появилось на официальной странице президента в Telegram.Он выразил слова благодарности всем, кто защищал от нацизма родную украинскую землю, защищал мир.

"Взрывы, выстрелы, окопы, ранения, голод, бомбежки, блокады, массовые расстрелы, карательные операции, оккупация, концлагеря, газовые камеры, желтые звезды, гетто, Бабин Яр, плен, принудительные работы. Они погибли за то, чтобы каждый из нас знал, что означают эти понятия, из книг, а не с собственного опыта. Видел это в кино, а не собственными глазами. Они погибли за билет в будущее для нас, для своих детей и внуков", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии в Украине отмечают День памяти и примирения. Он был установлен указом президента Петра Порошенко № 169/2015 от 24 марта 2015 года.