Украина чтит память жертв депортации крымских татар: 77 лет назад Сталин выслал из Крыма первый эшелон с людьми

Во вторник, 18 мая, Украина отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа и памяти жертв депортации крымских татар. Именно в этот день в 1944 году по инициативе вождя СССР Иосифа Сталина из Крыма в Среднюю Азию был выслан первый эшелон с людьми.

Процесс депортации продолжался до начала июня. Согласно крымско-татарским источникам, были депортированы более 400 тысяч человек, из которых в течение полутора года умерли около 46%. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как развивались трагические события.

Официально основанием для депортации крымских татар было тайное постановление Госкомитета обороны СССР № 5859 "О крымских татарах" от 11 мая 1944 года, в которой представители этого народа обвинялись в якобы массовой измене и коллаборационизме во времена оккупации Крыма войсками нацистской Германии.

В действительности, по мнению историков, депортация была одним из инструментов "детатаризации" полуострова.

В то же время советские власти уничтожали культурные и исторические достопримечательности, меняли исторические названия населенных пунктов ("Советское", "Первомайск", "Красногвардейск" и т.п.).

Крым заселяли россиянами и выходцами из других республик. Так, в послевоенный период население полуострова увеличилось практически в десять раз.

Депортация крымских татар началась в три часа утра 18 мая 1944 года. На сборы людям давали от нескольких минут до получаса, с собой можно было взять личные вещи, еду, посуду и бытовой инвентарь; большинство имущества было конфисковано.

Операцию проводили 32 тысячи военных НКВД. Депортированных в товарных вагонах отправляли в спецпоселение в Узбекистан, часть – в ГУЛАГ, еще часть – с целью пополнения спецконтингента Московского угольного бассейна.

В пути депортированных людей кормили мало и плохо, умерших хоронили возле железной дороги либо не хоронили совсем. По сведениям очевидцев, сопротивлявшихся или тех, кто не мог идти, иногда расстреливали на месте.

Основной этап депортации продлился до 20 мая. 4 июля Сталину официально отчитались о завершении депортации. Однако вскоре выяснилось, что крымских татар забыли выселить с Арабатской стрелки. Тогда сотрудники НКВД 20 июля согнали сотни людей в старую лодку, доставили ее до середины Азовского моря и утопили. Тех, кто не тонул, добивали пулеметами.

Согласно официальным данным, в отдаленные регионы СССР были депортированы 191 тысяча крымских татар. По данным самопереписи, организованной Национальным движением крымских татар, – 423 тысячи. В ходе выселения и в первые годы после него погибли, по разным данным, от 27% до 46,2% депортированных.

Так, после депортации крымские татары продолжали умирать из-за недоедания, тяжелых условий труда, болезней, отсутствия медицинской помощи и суворого климата. Часто им приходилось работать по 11-12 часов в сутки без выходных. При этом выдавали им всего по 200-400 граммов хлеба в день. Многие жили в землянках без окон, дверей, где постелью служил камыш на полу.

После вхождения Крыма в состав УССР в 1954 году был издан (не опубликован) указ о реабилитации крымских татар, но фактически без права возвращения на родину.

Массово возвращаться в Крым народ стал только в конце 1980-х, после того как 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР признал депортацию тяжелейшим преступлением, противоречащим основам международного права.

С учетом того, что спустя 70 лет перед крымскими татарами вновь предстала угроза дискриминации, а также с целью поддержки борьбы крымских татар – граждан Украины за свои права как коренного народа Крыма, указом президента Петра Порошенко № 472/2014 от 16 мая 2014 года был установлен День борьбы за права крымскотатарского народа.

А 12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию геноцидом и объявила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента пообещали, что Украина не будет насильственно депортировать россиян из Крыма после возвращения полуострова.