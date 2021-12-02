Зеленский назначил 28 судей: двое из них ранее судили майдановцев. Список

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 28 судей. Как минимум двое из них преследовали участников Революции Достоинства.

Указы о назначениях №№ 610/2021, 611/2021, 612/2021, 613/2021 и 614/2021 глава государства подписал 1 декабря. В неправительственной организации DEJURE обратили внимание, что Андрей Ключник и Петр Заруба выносили незаконные решения против евромайдановцев (чтобы посмотреть весь список, доскролльте страницу до конца).

Так, отмечается, что в 2014 году Ключник отправил за решетку активиста Александра Костура. Временная специальная комиссия по проверке судей пришла к выводу, что его решение противоречило закону. Однако Высшая квалификационная комиссия прекратила дисциплинарное производство из-за истечения срока привлечения к ответственности.

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Судья Заруба также получал негативное заключение Общественного совета добропорядочности. В частности, он лишил водительских прав на три месяца представительницу "Автомайдана", якобы за нарушение требования правоохранителей остановиться.

Коваля Романа Григорьевича – судьей Дрогобычского горрайонного суда Львовской области; Дьяченко Дмитрия Александровича – судьей Тальновского районного суда Черкасской области; Кучерявую Оксану Александровну – судьей хозяйственного суда Донецкой области; Шелюховского Николая Викторовича – судьей Ильинецкого районного суда Винницкой области; Дубовенко Ирину Геннадиевну – судьей Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области; Решетняка Игоря Владимировича – судьей Артемовского горрайонного суда Донецкой области; Заболотного Андрея Николаевича – судьей Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области; Бизяеву Надежду Олеговну – судьей Энергодарского городского суда Запорожской области; Олейника Максима Юрьевича – судьей Михайловского районного суда Запорожской области; Кухленко Дмитрия Сергеевича – судьей Ирпенского городского суда Киевской области; Светличного Романа Вадимовича – судьей Заречненского районного суда Ровенской области; Цуркана Виталия Васильевича – судьей Глыбокского районного суда Черновицкой области; Заруба Петра Ивановича – судьей Дарницкого районного суда города Киева; Алексеенко Александра Юрьевича – судьей Ильинецкого районного суда Винницкой области; Кныш Аллу Владимировну – судьей Красногвардейского районного суда города Днепропетровска; Шкамерду Екатерину Сергеевну – судьей Головановского районного суда Кировоградской области; Бескровного Игоря Григорьевича – судьей Кременского районного суда Луганской области; Журавель Тамару Сергеевну – судьей Северодонецкого городского суда Луганской области; Кучаковского Юрия Сергеевича – судьей Дрогобычского горрайонного суда Львовской области; Линдюка Виталия Степановича – судьей Ватутинского городского суда Черкасской области; Коваля Андрея Николаевича – судьей Орджоникидзевского городского суда Днепропетровской области; Скотовода Романа Евгеньевича – судьей Дзержинского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области; Митрофанову Алесю Алексеевну – судьей Кировского районного суда города Донецка; Капитонова Евгения Николаевича – судьей Вольнянского районного суда Запорожской области; Шевскую Елену Ивановну – судьей Октябрьского районного суда города Полтавы; Серака Дмитрия Юрьевича – судьей Корецкого районного суда Ровенской области; Ратушенко Александра Николаевича – судьей Сокирянского районного суда Черновицкой области; Ключника Андрея Степановича – судьей Святошинского районного суда города Киева.

﻿Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября Зеленский назначил двух судей Конституционного суда, однако в Верховном суде заявили, что их невозможно приводить к присяге. В Офисе президента заявили о "затягивании процесса", а в ВС – о давлении на судей.