Зеленский назначил 28 судей: двое из них ранее судили майдановцев. Список
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 28 судей. Как минимум двое из них преследовали участников Революции Достоинства.
Указы о назначениях №№ 610/2021, 611/2021, 612/2021, 613/2021 и 614/2021 глава государства подписал 1 декабря. В неправительственной организации DEJURE обратили внимание, что Андрей Ключник и Петр Заруба выносили незаконные решения против евромайдановцев (чтобы посмотреть весь список, доскролльте страницу до конца).
Так, отмечается, что в 2014 году Ключник отправил за решетку активиста Александра Костура. Временная специальная комиссия по проверке судей пришла к выводу, что его решение противоречило закону. Однако Высшая квалификационная комиссия прекратила дисциплинарное производство из-за истечения срока привлечения к ответственности.
Судья Заруба также получал негативное заключение Общественного совета добропорядочности. В частности, он лишил водительских прав на три месяца представительницу "Автомайдана", якобы за нарушение требования правоохранителей остановиться.
Коваля Романа Григорьевича – судьей Дрогобычского горрайонного суда Львовской области;
Дьяченко Дмитрия Александровича – судьей Тальновского районного суда Черкасской области;
Кучерявую Оксану Александровну – судьей хозяйственного суда Донецкой области;
Шелюховского Николая Викторовича – судьей Ильинецкого районного суда Винницкой области;
Дубовенко Ирину Геннадиевну – судьей Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области;
Решетняка Игоря Владимировича – судьей Артемовского горрайонного суда Донецкой области;
Заболотного Андрея Николаевича – судьей Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области;
Бизяеву Надежду Олеговну – судьей Энергодарского городского суда Запорожской области;
Олейника Максима Юрьевича – судьей Михайловского районного суда Запорожской области;
Кухленко Дмитрия Сергеевича – судьей Ирпенского городского суда Киевской области;
Светличного Романа Вадимовича – судьей Заречненского районного суда Ровенской области;
Цуркана Виталия Васильевича – судьей Глыбокского районного суда Черновицкой области;
Заруба Петра Ивановича – судьей Дарницкого районного суда города Киева;
Алексеенко Александра Юрьевича – судьей Ильинецкого районного суда Винницкой области;
Кныш Аллу Владимировну – судьей Красногвардейского районного суда города Днепропетровска;
Шкамерду Екатерину Сергеевну – судьей Головановского районного суда Кировоградской области;
Бескровного Игоря Григорьевича – судьей Кременского районного суда Луганской области;
Журавель Тамару Сергеевну – судьей Северодонецкого городского суда Луганской области;
Кучаковского Юрия Сергеевича – судьей Дрогобычского горрайонного суда Львовской области;
Линдюка Виталия Степановича – судьей Ватутинского городского суда Черкасской области;
Коваля Андрея Николаевича – судьей Орджоникидзевского городского суда Днепропетровской области;
Скотовода Романа Евгеньевича – судьей Дзержинского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;
Митрофанову Алесю Алексеевну – судьей Кировского районного суда города Донецка;
Капитонова Евгения Николаевича – судьей Вольнянского районного суда Запорожской области;
Шевскую Елену Ивановну – судьей Октябрьского районного суда города Полтавы;
Серака Дмитрия Юрьевича – судьей Корецкого районного суда Ровенской области;
Ратушенко Александра Николаевича – судьей Сокирянского районного суда Черновицкой области;
Ключника Андрея Степановича – судьей Святошинского районного суда города Киева.
Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября Зеленский назначил двух судей Конституционного суда, однако в Верховном суде заявили, что их невозможно приводить к присяге. В Офисе президента заявили о "затягивании процесса", а в ВС – о давлении на судей.