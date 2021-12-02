Зеленский назначил 28 судей: двое из них ранее судили майдановцев. Список

Юрий Сергиенко
Политика
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Зеленский назначил 28 судей: двое из них ранее судили майдановцев. Список

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 28 судей. Как минимум двое из них преследовали участников Революции Достоинства.

Указы о назначениях №№ 610/2021, 611/2021, 612/2021, 613/2021 и 614/2021 глава государства подписал 1 декабря. В неправительственной организации DEJURE обратили внимание, что Андрей Ключник и Петр Заруба выносили незаконные решения против евромайдановцев (чтобы посмотреть весь список, доскролльте страницу до конца).

Так, отмечается, что в 2014 году Ключник отправил за решетку активиста Александра Костура. Временная специальная комиссия по проверке судей пришла к выводу, что его решение противоречило закону. Однако Высшая квалификационная комиссия прекратила дисциплинарное производство из-за истечения срока привлечения к ответственности.

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Судья Заруба также получал негативное заключение Общественного совета добропорядочности. В частности, он лишил водительских прав на три месяца представительницу "Автомайдана", якобы за нарушение требования правоохранителей остановиться.

Facebook DEJURE.
Полный список, кого назначил Зеленский

  1. Коваля Романа Григорьевича – судьей Дрогобычского горрайонного суда Львовской области;

  2. Дьяченко Дмитрия Александровича – судьей Тальновского районного суда Черкасской области;

  3. Кучерявую Оксану Александровну – судьей хозяйственного суда Донецкой области;

  4. Шелюховского Николая Викторовича – судьей Ильинецкого районного суда Винницкой области;

  5. Дубовенко Ирину Геннадиевну – судьей Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области;

  6. Решетняка Игоря Владимировича – судьей Артемовского горрайонного суда Донецкой области;

  7. Заболотного Андрея Николаевича – судьей Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области;

  8. Бизяеву Надежду Олеговну – судьей Энергодарского городского суда Запорожской области;

  9. Олейника Максима Юрьевича – судьей Михайловского районного суда Запорожской области;

  10. Кухленко Дмитрия Сергеевича – судьей Ирпенского городского суда Киевской области;

  11. Светличного Романа Вадимовича – судьей Заречненского районного суда Ровенской области;

  12. Цуркана Виталия Васильевича – судьей Глыбокского районного суда Черновицкой области;

  13. Заруба Петра Ивановича – судьей Дарницкого районного суда города Киева;

  14. Алексеенко Александра Юрьевича – судьей Ильинецкого районного суда Винницкой области;

  15. Кныш Аллу Владимировну – судьей Красногвардейского районного суда города Днепропетровска;

  16. Шкамерду Екатерину Сергеевну – судьей Головановского районного суда Кировоградской области;

  17. Бескровного Игоря Григорьевича – судьей Кременского районного суда Луганской области;

  18. Журавель Тамару Сергеевну – судьей Северодонецкого городского суда Луганской области;

  19. Кучаковского Юрия Сергеевича – судьей Дрогобычского горрайонного суда Львовской области;

  20. Линдюка Виталия Степановича – судьей Ватутинского городского суда Черкасской области;

  21. Коваля Андрея Николаевича – судьей Орджоникидзевского городского суда Днепропетровской области;

  22. Скотовода Романа Евгеньевича – судьей Дзержинского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;

  23. Митрофанову Алесю Алексеевну – судьей Кировского районного суда города Донецка;

  24. Капитонова Евгения Николаевича – судьей Вольнянского районного суда Запорожской области;

  25. Шевскую Елену Ивановну – судьей Октябрьского районного суда города Полтавы;

  26. Серака Дмитрия Юрьевича – судьей Корецкого районного суда Ровенской области;

  27. Ратушенко Александра Николаевича – судьей Сокирянского районного суда Черновицкой области;

  28. Ключника Андрея Степановича – судьей Святошинского районного суда города Киева.

Указ Зеленского о назначении судей.
Указ Зеленского о назначении судей.
Указ Зеленского о назначении судей.
Указ Зеленского о назначении судей.
Указ Зеленского о назначении судей.

﻿Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября Зеленский назначил двух судей Конституционного суда, однако в Верховном суде заявили, что их невозможно приводить к присяге. В Офисе президента заявили о "затягивании процесса", а в ВС – о давлении на судей.

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