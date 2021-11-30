Никифоров заявил, что Зеленский огорчен отказом КСУ принимать присягу новых судей

Президент Владимир Зеленский отреагировал на отказ КСУ принимать присягу новых судей Оксаны Грищук и Александра Петришина. По его убеждению, такая позиция является "затягиванием времени".

Об этом написал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на своей странице в Facebook во вторник, 30 ноября. По словам Никифорова, президента подобные новости огорчили.

"Владимир Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте", – написал представитель президента.

В Офисе президента, как подчеркнул Никифоров, считают, что в учреждении якобы надеются, что Верховный Суд "примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ".

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В то же время, Зеленский надеется, что запрос украинцев на проведение в государстве судебной реформы понимают в Верховном суде. По мнению главы государства, эта реформа является одной из важнейших для стабильного экономического развития страны.

Отметим, Петришина и Грищук назначил судьями КСУ Владимир Зеленский. Новые судьи заменили уволенных ранее Александра Тупицкого и Александра Касминина. Согласно ст.148 Конституции, в состав КСУ входят 18 судей, назначаемых президентом, парламентом и съездом судей (по 6 судей).

В то же время учреждение сочло невозможным приведение их к присяге из-за отсутствия вакансий судей КСУ по квоте президента.

Напомним, 14 июля Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отмене им указа о назначении Тупицкого судьей КСУ. Офис президента обжаловал это решение. Теперь дело находится на апелляционном разбирательстве в Большой палате Верховного суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября были опубликованы указы Зеленского о назначении Александра Петришина и Оксаны Грищук судьями КСУ.