Верховный суд ответил Офису президента из-за судей КСУ: влияние недопустимо

Верховный суд Украины заявил о недопустимости любого влияния на судей. Таким образом там ответили на возмущение со стороны Офиса президента из-за отказа приводить к присяге назначенных главой государства судей КСУ.

Об этом сообщается на Facebook-странице ВС. В суде подчеркнули, что любые высказывания должностных лиц, которые касаются действий судей, является попытками влияния.

"Публичные высказывания со стороны должностных лиц органов государственной власти о возможных действиях Верховного суда в делах, в которых такие государственные органы не являются сторонами, могут считаться попытками влияния на суд непроцессуальным способом и стать основанием для привлечения таких лиц к ответственности", – пояснили в Верховном суде.

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Также там рекомендовали соблюдать Конституцию и законы, в том числе и должностным лицам Офиса президента.

Напомним, что 26 ноября президент Владимир Зеленский назначил двух новых судей в Конституционный суд Украины. Александр Петришин и Оксана Грищук должны были заменить уволенных ранее Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Однако Верховный суд отказался приводить к присяге новых судей из-за отсутствия вакансий по квоте президента.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров после этого заявил, что Зеленский огорчен таким решением и считает его "затягиванием процесса".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отмене им указа о назначении Тупицкого судьей КСУ. Офис президента обжаловал это решение. Теперь дело находится на апелляционном разбирательстве в Большой палате Верховного суда.