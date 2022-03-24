Зеленский – НАТО: у вас есть тысячи боевых самолетов, но нам пока не дали ни одного

Президент Владимир Зеленский упрекнул Североатлантический альянс в непредоставлении Украине боевых самолетов, чтобы защититься от ударов РФ с неба. Он отметил, что уже месяц войны партнеры лишь обещают нашему государству мощное противоракетное оружие.

Как следствие: они и сами видят, как много из-за такого промедления оккупанты убили украинцев и разрушили мирных городов. С такими словами гарант выступил онлайн на саммите НАТО, который 24 марта проходил в Брюсселе (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Первые же часы вторжения означали для нас жестокие ракетные удары. За месяц войны Россия выпустила против наших городов более тысячи разных ракет, совершила сотни авианалетов. Еще 24 февраля я обратился к вам с совершенно понятной, логической просьбой: помочь закрыть наше небо в любом формате. Обезопасить наших людей от российских бомб и ракет", – подчеркнул глава государства.

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Он отметил, что украинцы так и не услышали от стран-партнеров ясного ответа. Для противодействия агрессору у Украины нет мощного противоракетного оружия, у нас меньше авиации, поэтому враг обладает таким преимуществом в небе и это приравнивается к применению оружия массового уничтожения.

"Вы видите последствия сегодня – сколько людей убито, сколько мирных городов разрушено. Украинская армия противостоит уже месяц в неравных условиях. И я уже месяц повторяю одно и то же: чтобы спасать людей и наши города, Украине нужна военная помощь – без ограничений. Как без ограничений РФ применяет против нас весь свой арсенал, разрушает все живое, любые объекты – от жилых домов до церквей, от складов с едой до университетов, от мостов до больниц", – подчеркнул Зеленский.

Президент возмутился, что украинская сторона обращалась к партнерам из НАТО за боевыми самолетами – у них тысячи, но Украине не дли ни одного. То же касается танков, чтобы украинские Силы обороны могли деблокировать города, которые сейчас погибают – Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, другие.

"Города, в которых Россия держит в заложниках сотни тысяч людей и искусственно создает голод – ни воды, ни еды, ничего нет там. У вас есть не менее 20 тысяч танков! Украина просила один процент от них, отдать или продать. Но мы не имеем пока ясного ответа... Это самое страшное во время войны – не иметь ясных ответов на запросы о помощи", – подытожил Зеленский.

Также во время видеоконференции на саммите президент призвал руководство и членов НАТО больше не говорить, что армия Украины не отвечает стандартам Альянса. Он подчеркнул, что в войне с агрессором РФ украинские защитники показали, на что способны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что Россия не решилась бы напасть на Украину, будь наше государство членом НАТО до 24 февраля. Он подчеркнул, что так бы удалось сохранить тысячи жизней.

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