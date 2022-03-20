Зеленский: если бы Украина была в НАТО, война бы не началась

Если бы Украина стала членом Североатлантического Альянса до 24 февраля, Путин не решился бы напасть на нашу страну. И тысячи жизней украинцев удалось бы сберечь.

Теперь Украина ждет от НАТО немедленного ответа на вопрос, рассматривает ли Альянс украинское государство как потенциального полноправного члена. Об этом в интервью CNN сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению главы государства, членство Украины в НАТО позволило бы предотвратить российское вторжение.

"Если бы мы были членом НАТО, война бы не началась. Я хотел бы получить гарантии безопасности для моей страны, для моего народа. Если члены НАТО готовы видеть нас в Альянсе, сделайте это немедленно, потому что каждый день погибают люди", - отметил Зеленский.

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Он поблагодарил НАТО за помощь Украине в защите государства от российских оккупационных войск. Но призвал руководство Альянса немедленно ответить на вопрос, хотят ли они видеть Украину рядом с собой на правах равного, или в присоединении к НАТО заинтересовано только Украинское государство.

"Если вы не готовы сохранить жизнь нашему народу, если вы просто хотите увидеть, как мы находимся между двумя мирами, если вы хотите видеть нас в этом сомнительном положении, когда мы не понимаем, можете ли вы принять нас или нет – вы не можете поставить нас в такую ситуацию, вы не можете заставить нас оставаться в этой неопределенности", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил: до сих пор в НАТО публично декларировали, что двери Альянса для Украины открыты. Однако непублично украинская сторона слышала постоянные отказы в членстве.

"Я просил их лично прямо сказать, что мы собираемся принять вас в НАТО через год-два-пять, только прямо и четко сказать или просто сказать нет. И ответ был очень четким: "Вы не будете членом НАТО, но публично двери останутся открытыми", – заявил президент Украины.

Напомним, отказ Украины от курса на вступление в НАТО является одним из пунктов ультиматума, который выдвигает Россия к нашему государству. Именно "расширением НАТО на восток" и якобы ростом угроз из-за этого для России Кремль объяснял свое вторжение в Украину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, опасаясь вступить в открытую конфронтацию с Россией. Однако, по мнению Министра обороны Великобритании, Путин уже дал понять, что все страны НАТО в опасности.

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