Зеленский наградил убитого оккупантами украинского фотографа Макса Левина орденом 'За мужество'

Президент Владимир Зеленский посмертно наградил фотожурналиста Максима Левина орденом "За мужество". Три недели он числился пропавшим без вести, однако 1 апреля стало известно о гибели документалиста.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Там отметили, что награда присуждается за самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии, постановляю наградить орденом "За мужество" ІІІ степени Левина Максима Евгеньевича – фотокорреспондента (посмертно)", – сказано в сообщении.

Макс Левин снимал документальные фильмы о войне на Донбассе, также сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, hromadske. Его фото публиковали The Wall Street Journal, Time, Радио Свобода и многие другие международные СМИ. У него остались жена, четверо детей и пожилые родители.

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13 марта он вместе с Алексеем Чернышевым, военным и в прошлом фотографом, отправился в район села Гута-Межигорская, чтобы задокументировать последствия российского вторжения. Вскоре в этом районе возобновились боевые действия, и связь с фотографом прервалась. По предварительным данным, Левин был убит двумя выстрелами. Сам фотожурналист был без оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из погибших в результате удара России по телевышке в Киеве оказался журналист Евгений Сакун. Мужчина был телеоператором KievLive.

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