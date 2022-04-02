На Киевщине нашли мертвым украинского фотографа Макса Левина: его застрелили оккупанты

Пропавшего в середине марта украинского фотографа-документалиста Макса Левина нашли мертвым. В безоружного журналиста дважды выстрелили российские оккупанты, когда он документировал их преступления в селе Гута Межигорская Киевской области.

Судьба военного Алексея Чернышева, сопровождавшего Левина в последней поездке, до сих пор неизвестна. Трагическое известие сообщило издание "Левый берег".

"Максим в сопровождении Алексея Чернышева, военнослужащего и в прошлом фотографа, отправились в Гуту Межигорскую 13 марта документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами исчезла. Позже стало известно, что в районе, где Макс собирался работать, начались интенсивные боевые действия. Местонахождение и судьба Алексея Чернышева пока не установлены", - сообщает издание.

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Тело погибшего Макса Левина было найдено 1 апреля в Гуте Межигорской.

В настоящее время Вышгородская окружная прокуратура проводит досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По предварительным данным, российские оккупанты убили безоружного журналиста двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Талантливый фотограф Макс Левин родился 7 июля 1981 года в Киевской области. Окончил Киевский политех по специальности "инженер компьютерных систем", но жизнь посвятил тому, что любил больше всего - фотографии. Фотографировать Левин начал с 15 лет, а во взрослой жизни превратил увлечение в профессию.

Как фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор Максим Левин сотрудничал со многими украинскими и международными изданиями. Его фотографии публиковались в Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World News, The Moscow Time, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радио Свобода. На регулярной основе Левин сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press.

После нападения России на Украину в 2014 году фотограф немало усилий, времени и таланта посвятил тому, чтобы показать миру войну в нашем государстве.

Он говорил: "Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну".

Левину удалось выжить в Иловайском котле, где он также документировал преступление российских оккупантов. После этого вместе с фотографом Маркияном Лисейко они основали посвященный военным проект AFTER ILOVAISK.

У Макса Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.

В сети опубликовали реквизиты для помощи семье в организации похорон:

Монобанк: 4441114420335646 – Зоряна Стельмах;

ПриватБанк: 5168757403122528 – Инна Вареница.

О дате и месте прощания с талантливым украинским фотографом семья сообщит позже.

Напомним, об исчезновении Макса Левина стало известно 22 марта. Фотограф прекратил выходить на связь еще 13 марта, все это время о его судьбе ничего не было известно. Нашли талантливого украинца только после того, как украинские воины начали освобождать от оккупантов Киевщину.

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