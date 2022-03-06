В России открыто пригрозили новыми ударами по Украине: нашли 'оправдание'

В Министерстве обороны Российской Федерации, которая ведет войну в Украине, заявили, что новые удары будут наносит по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, которые восстанавливают поврежденную военную технику.

Новое незаконное заявление было опубликовано пресс-службой в воскресенье, 6 марта.

"Во избежание угрозы жизни сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины Минобороны РФ заблаговременно предупреждает о нанесении ракетно-бомбовых ударах по этим объектам", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что диалог с Киевом он сможет продолжить только после "выполнения всех условий РФ".

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