В России открыто пригрозили новыми ударами по Украине: нашли "оправдание"
В Министерстве обороны Российской Федерации, которая ведет войну в Украине, заявили, что новые удары будут наносит по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, которые восстанавливают поврежденную военную технику.
Новое незаконное заявление было опубликовано пресс-службой в воскресенье, 6 марта.
"Во избежание угрозы жизни сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины Минобороны РФ заблаговременно предупреждает о нанесении ракетно-бомбовых ударах по этим объектам", – сказано в заявлении.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что диалог с Киевом он сможет продолжить только после "выполнения всех условий РФ".
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