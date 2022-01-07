Зеленский на сноуборде поздравил украинцев с Рождеством. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Сделал он это, катаясь на сноуборде в Буковеле.

В частности, президент пожелал гражданам Украины счастливого Рождества. Видео с поздравлением появилось в Instagram-аккаунте Зеленского.

"Наша Украина. Наши горы, вижу наши Карпаты. Наши люди. Всем мира, всем добра. Всех с Рождеством", - сказал президент.

Накануне Зеленский поздравил христиан восточного обряда с рождественскими праздниками.

Напомним: в новогоднем поздравлении главы украинского государства присутствовали украинцы, по итогам прошлого года отличившиеся незаурядными достижениями. Это спортсмены, общественные деятели, учителя, врачи и многие другие. Однако вокруг поздравления Зеленского разгорелся скандал – выяснилось, что военнослужащих, также посетивших торжественный вечер, якобы загоняли туда приказом. В частности, об этом рассказала старший сержант Вооруженных сил Украины Наталья Борисовская. Подробнее об этом – в материале.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, профессор из Черновцов, инженер-оптик Олег Ангельский, который был приглашен для участия в поздравлении Зеленского, рассказал, что съемки продолжались в течение трех дней. Гостей угощали бутербродами, а вместо шампанского наливали безалкогольный напиток "Живчик".

3 января Президент Украины Владимир Зеленский поделился фото с первой тренировки в новом году. Глава государства провел ее в необычной компании – с Петей и Норой.