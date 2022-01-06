Зеленский словами о примирении поздравил украинцев со Святвечером. Видео

Глава украинского государства Владимир Зеленский поздравил христиан восточного обряда с рождественскими праздниками. Президент выразил убеждение, что праздник Рождества Христова является наилучшим временем для примирения и понимания.

Видеообращение Зеленского к украинцам опубликовали на Youtube-канале Офиса президента 6 января – в этот день православные и греко-католики празднуют Святвечер – день, накануне Рождества, которое отмечают 7 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В почти полутораминутном ролике глава государства отметил, что рождение Сына Божьего подарило людям надежду на спасение и веру в победу жизни. Он считает, что в этот день необходимо примиряться с теми, на кого имел обиды.

Видео дня

"Святой Рождественский вечер – это лучший момент для понимания и примирения со всеми, кого обидел сам, и со всеми, кто обидел тебя. Пусть это останется в прошлом, в наши семьи придет достаток, в дома – счастье, а в Украину – мир и процветание", – подчеркнул президент.

Он пожелал украинцам теплых и семейных рождественских праздников и выразил надежду, что эти праздники укрепят веру украинцев, надежду и любовь.

Напомним: в новогоднем поздравлении главы украинского государства присутствовали украинцы, по итогам прошлого года отличившиеся незаурядными достижениями. Это спортсмены, общественные деятели, учителя, врачи и многие другие. Однако вокруг поздравления Зеленского разгорелся скандал – выяснилось, что военнослужащих, также посетивших торжественный вечер, якобы загоняли туда приказом. В частности, об этом рассказала старший сержант Вооруженных сил Украины Наталья Борисовская. Подробнее об этом – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, профессор из Черновцов, инженер-оптик Олег Ангельский, который был приглашен для участия в поздравлении Зеленского, рассказал, что съемки продолжались в течение трех дней. Гостей угощали бутербродами, а вместо шампанского наливали безалкогольный напиток "Живчик".