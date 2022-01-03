Снимали три дня, вместо шампанского – 'Живчик': профессор раскрыл детали о новогоднем поздравлении Зеленского

Съемки поздравления украинского президента Владимира Зеленского с 2022 годом, на которые были приглашены известные украинцы, продолжались в течение трех дней. Гостей угощали бутербродами, а вместо шампанского наливали безалкогольный напиток "Живчик".

Об этом рассказал известный профессор из Черновцов, инженер-оптик Олег Ангельский, который был приглашен для участия в поздравлении Зеленского. Он является лауреатом уникальной международной премии имени Галилео Галилея, передает издание "Молодой буковинец".

Ангельский рассказал, что видео снимали с 27 по 29 декабря. Ученому звонили из Офиса президента и приглашали. А номер его спрашивали у ректора Черновицкого национального университета.

Видео дня

"Это все длилось очень долго, потому что это был творческий процесс. Я почувствовал, что это такое – когда снимают фильм", – рассказал профессор, добавив, что имел возможность пообщаться со многими известными украинцами.

В то же время, с самим Зеленским поговорить не удалось, однако президент, как рассказал профессор, приглашал всех на прием. "Предлагал поговорить о том, что у кого болит, какие проблемы нуждаются в решении", – сказал Ангельский.

Он также рассказал, что участников съемок не оставили голодными, несмотря на то, что в самом ролике их тарелки были пусты. Профессор отметил, что столы с едой были отдельно и добавил: застолья не было.

"На съемках использовали безалкогольное шампанское – "Живчик". А кормили нас в другом месте, выносили бутерброды", – рассказал ученый.

Напомним: ранее вокруг поздравления главы государства с Новым годом разразился скандал – выяснилось, что военнослужащих, также посетивших торжественный вечер, якобы загоняли туда приказом. В частности, об этом рассказала старший сержант Вооруженных сил Украины Наталья Борисовская. Подробнее об этом – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, поздравление Зеленского буквально разделило украинцев на два лагеря: одни увлеклись трогательной речью, другие негативно высказались о главе государства.