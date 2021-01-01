Зеленский на русском языке обратился к Крыму в Новый год

Президент Украины Владимир Зеленский во время новогоднего поздравления на русском языке обратился к жителям временного оккупированного Россией Крыма.

Также глава государства в обращении выделил украинцев, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. При этом Зеленский отметил, что, находясь в Киеве не хочет говорить, что в Украине наступит мир.

"Я хочу не казати на Банковій у Києві, що в Україні настане мир. А сказати на Артема в Донецьку, що мир в Україні настав. І написати "Крим – це Україна" не в Інтернеті, а на піску на пляжі в Ялті. На українському піску українського пляжу української Ялти", – сказал гарант на украинском языке, а потом перешел на русский.

"Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Як одна сім’я. Як один народ. Як одна країна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами! Готові? Ми також. Я щиро вітаю всіх українців з Новим роком!" – закончил свою речь Зеленский.

Ранее OBOZREVATELсообщал, что опубликован полный текст поздравления Владимира Зеленского с 2021 годом.