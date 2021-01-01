Зеленський російською мовою звернувся до Криму в Новий рік

Президент України Володимир Зеленський під час новорічного привітання російською мовою звернувся до жителів тимчасового окупованого Росією Криму.

Також глава держави в зверненні виділив українців, які проживають в окремих районах Донецької і Луганської областей. При цьому Зеленський зазначив, що, перебуваючи в Києві не хоче говорити, що в Україні настане мир.

"Я хочу не казати на Банковій у Києві, що в Україні настане мир. А сказати на Артема в Донецьку, що мир в Україні настав. І написати "Крим – це Україна" не в Інтернеті, а на піску на пляжі в Ялті. На українському піску українського пляжу української Ялти", – сказав гарант українською мовою, а потім перейшов на російську.

"Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Як одна сім’я. Як один народ. Як одна країна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами! Готові? Ми також. Я щиро вітаю всіх українців з Новим роком!"– закінчив свою промову Зеленський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що опублікований повний текст привітання Володимира Зеленського з 2021 роком.