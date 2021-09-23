Зеленский на Генассамблее ООН проигнорировал российского журналиста. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский, который в ночь на четверг, 23 сентября (по киевскому времени) , выступил с трибуны Генассамблеи ООН, не стал общаться с российским корреспондентом "РИА Новости". Он проигнорировал вопрос кремлевского пропагандиста о покушении на его советника Сергея Шефира.

Российское издание распространило соответствующее видео (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы). На кадрах видно, как Зеленский на входе в здание штаб-квартиры ООН прошел мимо российского журналиста, который выкрикивает свой вопрос. Пропагандист спросил президента Украины о том, кто, по его мнению, стоит за покушением на Шефира.

Отметим, что ранее в своем видеообращении Владимир Зеленский предположил, что покушение могло быть организовано как внешними, так и внутренними недоброжелателями. Президент пообещал, что инцидент никак не повлияет на политику, которую его команда проводит, в том числе по борьбе с криминалом, влиятельными финансовыми группами и детенизации экономики.

Видео дня

В то же время Зеленский пообещал, что ответ на покушение будет сильным.

Также во время выступления на Генассамблее ООН президент рассказал о покушении на своего советника Сергея Шефира. Он назвал это "ценой реформ в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН резко обратился к мировым лидерам. Он выразил недовольство тем, какой была их политика во время пандемии коронавируса.