Украина отмечает День Европы: интересные факты и инфографика

В субботу, 16 мая, в Украине отмечается День Европы. Праздник был учрежден указом президента Леонида Кучмы № 339/2003 от 19 апреля 2003 года, "учитывая стратегический курс Украины на европейскую интеграцию".

Украинцы отмечают День Европы как день общих ценностей и общей истории всех национальностей континента. Традиции праздника и интересные факты – далее в материале OBOZREVATEL.

Совет Европы отмечает праздник 5 мая – в годовщину его создания в 1949 году, а Евросоюз – 9 мая, в день провозглашения Декларации Шумана, которая привела к появлению первого Европейского сообщества, созданного в 1952 году. Кроме того, 9 мая считается днем рождения ЕС.

В Украине День Европы отмечается на государственном уровне каждую третью субботу мая. Мероприятие посвящено укреплению единства среди европейских народов.

Церемония открытия Дня Европы торжественно проходит в Киеве. В центре столицы, на Крещатике, обустраивают "Европейский городок", где можно ознакомиться с информацией о знаменитых городах Европы, поучаствовать в дебатах с послами и представителями украинской власти, викторинах, языковых курсах и дегустации национальной еды.

В других украинских городах проходят разнообразные тематические мероприятия, концерты, выставки, спектакли, а гости из европейских государств рассказывают о жизни, истории и культуре своих стран.

Взаимоотношения Украины и ЕС были начаты в декабре 1991 года, когда глава МИД Нидерландов, председательствующей страны, в своем письме от имени Европейского Союза официально признал независимость Украины.

О планах развивать отношения с Евросоюзом на принципах интеграции впервые говорилось в постановлении Верховной Рады Украины от 2 июля 1993 года "Об основных направлениях внешней политики Украины".

В марте 2007 года Украина и ЕС начали процесс переговоров о новом соглашении. Политическая часть Соглашения об ассоциации была подписана 21 марта 2014 года, экономическую – 27 июня того же года. Документ, который украинский и Европейский парламенты синхронно ратифицировали 16 сентября 2014 года, по объему и тематическому охвату стал крупнейшим правовым международным документом за всю историю Украины и крупнейшим международным договором Евросоюза с третьей страной.

Безвизовый режим с ЕС, который позволил украинцам больше путешествовать, вступил в силу 11 июня 2017 года.

Европейский Союз – крупнейший торговый партнер Украины. По итогам 2020 года его доля от общего объема внешней торговли страны составила 40,7%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейский Союз расширил перечень стран, гражданам которых разрешен въезд на его территорию во время пандемии COVID-19. Список будет пересматриваться каждые две недели.