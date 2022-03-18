Зеленский: мы станем полноправным членом ЕС – каждый представитель нашего государства работает для этого 24/7

Украина станем полноправным членом Европейского Союза. Каждый представитель нашей страны работает для этого "24/7".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам в пятницу, 18 марта. В частности, глава государства сообщил, что сегодня провел переговоры с такими европейскими политиками, как президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского Совета Шарль Мишель, премьер-министр Британии Борис Джонсон.

"Урсула фон дер Ляйен пообещала, что сделает все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС. Бюрократические процессы, обычно занимающие годы, сокращаем для нашего государства до недель, до месяцев. Это непросто, но мы это делаем", – заверил Зеленский.

Видео дня

По словам президента, была достигнута договоренность о поддержке от ЕС для украинцев, которые покинули свои дома из-за войны, а также о дополнительной макрофинансовой помощи для Украины в сумме 300 миллионов евро.

Кроме того, президент обсудил следующий, "достаточно весомый" пакет санкций против РФ: "Чтобы они почувствовали, что каждая ракета против нашего государства, каждая бомба, каждый выстрел имеют свою цену. Для российского бюджета, для российских компаний, для российских амбиций и для конкретных людей, олицетворяющих российские власти".

Зеленский добавил, что санкции против РФ должны "стабильно расти", пока не будет мира для Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, солист рок-группы U2 Боно написал стихотворение о Владимире Зеленском, а президента РФ назвал психом. Это уже не первый раз, когда группа поддерживает Украину.

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