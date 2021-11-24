Зеленский и представители ОП не пришли на эфир телеканала 'UA:Перший' по 'вагнергейту'. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский и представители его офиса не пришли на эфир телеканала "UA:Перший". Их приглашали принять участие в программе "Обратный отсчет", которая была посвящена провалу спецоперации по задержанию российских наемников, известных как "вагнеровцы".

Об этом заявила одна из ведущих передачи Мирослава Барчук. Она уточнила, что представители власти "не нашли возможности прийти" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ведущая также напомнила о заявлении советника Зеленского Михаила Подоляка, когда президента и главу ОП Андрея Ермака приглашали в эфир другой программы – "Свобода слова Савика Шустера": "Подоляк сделал заявление, что топ-руководство страны не пойдет комментировать "вагнергейт" на одном из олигархических каналов, потому что это приглашение на телевизионный ковер к олигарху, а не желание реальной свободы слова".

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"Мы пригласили президента и представителей Офиса президента, но они не нашли возможности прийти к нам", – добавила Барчук.

Напомним, что 19 ноября бывший глава ГУР Минобороны Василий Бурба рассказал новые подробности срыва спецоперации по задержанию российских наемников, причастных к преступлениям на оккупированном Донбассе.

Это произошло спустя два дня после публикации расследования международной группы журналистов Bellingcat на эту тему.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Барчук заявляла о давлении на редакторов со стороны Офиса президента. В частности, речь шла о якобы согласовании, кого из нардепов будут отправлять на эфиры. Позднее глава государства отреагировал на скандал с иронией и недоверием.