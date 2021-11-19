У Зеленского ответили, почему представители власти не пришли на программу Шустера' по 'вагнеровцах'

В Офисе президента Украины объяснили, почему представители власти проигнорировали ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", эфир которого касался расследования срыва спецоперации по "вагнеровцам". Приглашение на эфир там назвали "хайпом" и "фейком".

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк. Его заявление было опубликовано в Telegram-канале представительства президента. По его убеждению, в программе якобы нет желания реальной свободы слова.

"Если бы было, то эфир не модерировался бы под очередную эмоциональную драму в олигархических интересах", – отметил Полодяк.

Он также сказал, что представители власти или другие должностные лица не будут "по указанию бегать по эфирам". По его словам, "олигархическое телевидение – это о монопольном издевательстве над словом".

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"Просто большое "нет". Понятно, что реальная свобода слова – это не о манипуляциях, провокациях или демонстративной ангажированности", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что свобода слова не имеет ничего общего с "игрой по олигархическим правилам".

"Своим в студии – комфорт, а зрителям – отборная фейкчатина", – сказал советник главы ОП.

Отметим, на эфир "Свободы слова Савика Шустера" были приглашены, но не пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, глава фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия и вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украина Ирина Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба, при котором готовилась спецоперация по захвату "вагнеровцев", озвучил три причины ее провала. Речь идет о "кроте" во власти, плохой подготовке с украинской стороны и хорошей работе белорусской контрразведки.