На телеканале "UA: Перший" заявили о давлении со стороны Офиса президента. Все подробности

Ведущая ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканале "UA: Перший" Мирослава Барчук заявила о давлении на редакторскую группу со стороны Офиса президента Украины. Якобы советник главы ОП Михаил Подоляк согласовывает, кто из народных депутатов от фракции "Слуга народа" должен быть на эфирах.

Об этом журналистка написала в Facebook. По ее словам, в минувший понедельник, 11 октября, из Офиса президента был поставлен ультиматум: на программу по теме энергетической безопасности придут или двое не экспертных "слуг", или ни одного.

Редакция решила не принимать ультиматумов и пригласила Людмилу Буймистер, которая "уже не подчинялась указаниям ОП".

В этот понедельник, 18 октября, появился еще один ультиматум: "слуги" придут на эфир только в том случае, если будет отказано ранее приглашенному нардепу Гео Леросу.

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"Конечно, мы восприняли это как давление и отказались выполнять ультиматум. В итоге представители монобольшинства не пришли", – отметила телеведущая.

Впоследствии в Офисе главы государства обвинили редакцию ток-шоу в "несоблюдении журналистских стандартов", потому что на эфире не было депутатов от СН.

Барчук увидела в этом "первые звоночки" угрозы свободе слова и независимой журналистике в целом. Она напомнила, как, начиная с 2010 года, заместитель главы Администрации президента Януковича Анна Герман определяла гостей на телеканалах, потом ведущих этих каналов, потом у оппозиционных телеканалов начали забирать лицензии, а закончилось это все "катастрофой".

Журналистка призвала коллег ни в коем случае не поддаваться давлению и вслух говорить о случаях подобного шантажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября "слуги народа" бойкотировали участие в "Свободе слова Савика Шустера". Об этом рассказала главный редактор программы Дарья Тарасова.

На отказ "слуг" принять участие в ток-шоу отреагировали Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко. Они назвали бойкот наступлением на свободу слова в Украине.

"Я хочу предупредить: мечты о расправе с вами – уже реальность. Начнется попытка ликвидировать программу "Свобода слова Савика Шустера" и Вас лично снова убрать из Украины", – сказала Тимошенко Савику Шустеру.