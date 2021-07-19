Зеленский: если ЕС не поддержит евроинтеграцию Украины, то 'кое-кто' продемонстрирует железные мышцы у границ

Страна агрессор Россия всеми силами пытается затормозить евроинтеграцию Украины, Грузии и Молдовы. И если Европейский Союз не продемонстрирует "железный поддержку" европейских стремлений этих трех стран, то Путин "продемонстрирует железные мышцы у наших границ".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Батумской международной конференции. Слова главы государства цитирует сайт президента.

Зеленский предостерег ЕС, что бездействие в этом вопросе приведет к эскалации агрессии России, станет угрозой для всей Европы.

"Если Брюссель и ЕС не демонстрируют железную поддержку европейских стремлений трех наших стран, тогда некоторые демонстрирует железные мышцы своего оружия у трех наших государственных границ. И это, по моему мнению, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента " – сказал президент.

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Зеленский в своем выступлении заявил, что ожидает от Европейского Союза конкретных предложений по дальнейшей интеграции Украины уже на ближайшем саммите "Восточного партнерства". В противном случае он не видит смысла в нем.

"Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы. Иначе, честно говоря, непонятна целесообразность этого вообще ", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства завершил свое выступление словами о том, что верит в одновременное вступление Украины, Молдовы и Грузии в Европейский Союз.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский выступил на конференции президентов "Ассоциированного трио" в Грузии. Вместе с коллегами из Молдовы Майей Санду и Грузии Саломе Зурабишвили президент Украины подписал Декларацию саммита и встретился с лидером Евросоюза Шарлем Мишелем.