Зеленский выступил на конференции президентов 'Ассоциированного трио' в Грузии

Глава государства Владимир Зеленский в понедельник, 19 июля принял участие в Батумской международной конференции "Усиливая привлекательность - когда ЕС меняет ситуацию". Вместе с коллегами из Молдовы Майей Санду и Грузии Саломе Зурабишвили президент Украины подписал Декларацию саммита и встретился с лидером Евросоюза Шарлем Мишелем.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. На саммите украинский гарант в очередной раз подчеркнул, что агрессия России несет целью препятствование Украине на пути к евроинтеграции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У нас есть общие стремления сегодня – полноправное членство в Европейском Союзе. Но наши страны заплатили за свое стремление дорогую цену: мы не из книг знаем, что такое аннексия, оккупация и война", – обратился Зеленский к председателю Еврокомиссии Шарлю Мишелю, говоря, в том числе и от президентов Грузии и Молдовы.

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"Если Брюссель и ЕС не демонстрируют железную поддержку европейских стремлений Украины, Грузии и Молдовы – кое-кто другой демонстрирует железные мышцы и свое оружие у наших государственных границ. И это угроза не только для наших стран, но и для всего континента", – указал Зеленский.

Напомним, что 17 мая главы министерств иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы подписали соглашение о совместном продвижении стран в Евросоюз, обозначив новый формат как "Ассоциированного трио".

Созданный формат включает три основных элемента: это структурирование консультаций по европейской интеграции между тремя министерствами иностранных дел, а также по вступлению в диалог с европейскими институтами и членами ЕС, а также координации позиций в рамках "Восточного партнерства".

"Трио" будет работать в области секторального сотрудничества, а также постепенной интеграции во внутренний рынок Европейского Союза - министры согласились, что это будет основным акцентом в работе формата.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, когда наша страна получит ПДЧ в Североатлантический альянс НАТО.