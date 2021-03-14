Замглавы ОП Костюк взял Дубинского на 'слабо' и нарвался на маты

Народный депутат Александр Дубинский, которого отстранили от руководства Киевской областной организацией партии "Слуга народа", повздорил в социальной сети с заместителем главы Офиса президента Украины Юрием Костюком.

Так, на своей странице в Instagram в субботу, 13 марта, Дубинский опубликовал пост с фотографией автомобиля и подписью: "Должен признать, зеленый был ошибкой".

В комментариях под постом Костюк призвал нардепа сложить мандат и пойти на перевыборы.

"Так положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зеленого флага. Слабо?" – написал он.

В ответ на это Дубинский написал: "Нх сходи". Костюк ему ответил: "Нх занято – ты там прочно и надолго обосновался".

Отметим, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко ранее заявил, что политсила может в ближайшее время рассмотреть вопрос об исключении Дубинского из своего состава, сообщает "Интерфакс Украина". По его словам, поводом для исключения нардепа стало нарушение устава "посредством проведения "своих" конференций и неповиновение руководящим органам партии".

Также Корниенко отметил, поскольку 14 марта конференция Киевской областной партийной организации "Слуги народа" решила, что Дубинский больше не является его председателем, то "все его дальнейшие действия по созыву советов и конференций будут нелегитимными с точки зрения устава партии и могут быть обжалованы в суде ".

Он добавил, что полномочия исключать нардепов из партии есть у ее главы. Основанием для такого решения могут быть, в частности, непризнание или невыполнение членом партии ее программы и устава, невыполнение уставных обязанностей, решений и распоряжений вышестоящих руководящих органов партии, членство в другой партии, а также совершение действий, которые дискредитируют партию или наносят ей вред.

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