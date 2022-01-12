Залужный – об угрозе нападения РФ: мы будем защищать свою землю до последней капли крови

Вооруженные силы Украины будут защищать свою страну до последней капли крови. В то же время гражданам нужно сохранять спокойствие, несмотря на угрозу вторжения России.

Об этом в интервью Sky News заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. При этом он подчеркнул, что Украина сама не собирается ни на кого нападать.

"Мы не собираемся нападать, но защищаться будем до последней капли крови", – сказал генерал-лейтенант.

Также Залужный подчеркнул, что украинские военные внимательно отслеживают и анализируют маневры российских войск возле наших границ.

Он напомнил, что бойцы ВСУ уже восьмой год противостоят российской агрессии на Донбассе. И сейчас, сказал генерал-лейтенант, наши воины оснащены и подготовлены намного лучше.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США и Евросоюзе предупредили, что полномасштабное вторжение в Украину обойдется России слишком дорого.

Отметим, что на фоне угрозы со стороны Москвы в Конгресс США намерены внести законопроект, который предоставит нашей стране статус "НАТО-плюс".