В Конгрессе США хотят присвоить Украине статус страны 'НАТО-плюс': что это значит

Американские конгрессмены-республиканцы планируют внести законопроект, которым Украина объявляется страной "НАТО-плюс". Он позволит существенно увеличить военную помощь.

Об этом пишет "Голос Америки". Также документ инициирует проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма.

Статус страны "НАТО-плюс" позволяет в ускоренном режиме рассматривать вопросы продажи оборонных товаров и услуг. Также, кроме военной помощи, он предусматривает более мощную дипломатическую поддержку.

По словам главного спонсора законопроекта и ведущего республиканца в комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, с помощью дипломатии мало чего удастся добиться, если не подходить к ней с позиции силы.

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"(Президент России) Владимир Путин должен понять, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, США выделили Украине дополнительную военную помощь в размере 200 миллионов долларов. Решение было принято еще в декабре 2021 года.

Также Литва увеличила военную помощь нашей стране. Она предусматривает больше инструкторов, закупку оборудования для военных и их лечение в стране.