США и ЕС – России: любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и высокую цену

София Закревская
Политика
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США и ЕС – России: любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и высокую цену

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обсудили наращивание Россией вооружения вблизи Украины. Они предупредили Москву, что любая ее агрессия против нашей страны будет иметь "огромные последствия и высокую цену".

Об итогах встречи сообщили на сайте Госдепа и в пресс-службе Европейской службы внешних связей. Отмечается, что было подтверждено намерение укреплять сотрудничество между Соединенными Штатами и Евросоюзом для решения общих проблем.

Блинкен подчеркнул, что важно координировать действия США и ЕС для поддержки территориальной целостности Украины. За любой попыткой РФ ее нарушить путем дальнейших агрессивных действий последует жесткий ответ, добавил он.

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Боррель и Блинкен обсудили угрозу со стороны РФ.

Боррель и Блинкен также обсудили двусторонние и многосторонние дипломатические отношения на фоне требований России к США насчет "гарантий безопасности".

"Они подчеркнули общие обязательства в отношении трансатлантической безопасности и противостояния общим угрозам. Они договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет происходить в координации и при участии Европейского союза", – сказано в сообщении.

Напомним: ранее во Франции заявили, что Россия хочет отстранить Евросоюз от обсуждения ситуации с Украиной. Речь шла о грядущих переговорах США и РФ по вопросам безопасности, которые начнутся уже 10 января в Женеве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Энтони Блинкен в то же время сказал, что в США опасаются провокаций возле украинской границы со стороны России. На такой шаг Москва может пойти, чтобы оправдать агрессию против нашей страны.

  • К тому же, The New York Times сообщила, что российские войска на данный момент окружают Украину сразу с трех сторон. Была опубликована карта расположения сил агрессора.

  • В НАТО не верят, что Российская Федерация на самом деле хочет проводить предметные переговоры и искать способы дээскалации. В то же время в Альянсе надеются, что в конечном итоге Москва все же выберет путь дипломатии и мирного решения проблем.

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