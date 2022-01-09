США и ЕС – России: любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и высокую цену

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обсудили наращивание Россией вооружения вблизи Украины. Они предупредили Москву, что любая ее агрессия против нашей страны будет иметь "огромные последствия и высокую цену".

Об итогах встречи сообщили на сайте Госдепа и в пресс-службе Европейской службы внешних связей. Отмечается, что было подтверждено намерение укреплять сотрудничество между Соединенными Штатами и Евросоюзом для решения общих проблем.

Блинкен подчеркнул, что важно координировать действия США и ЕС для поддержки территориальной целостности Украины. За любой попыткой РФ ее нарушить путем дальнейших агрессивных действий последует жесткий ответ, добавил он.

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Боррель и Блинкен также обсудили двусторонние и многосторонние дипломатические отношения на фоне требований России к США насчет "гарантий безопасности".

"Они подчеркнули общие обязательства в отношении трансатлантической безопасности и противостояния общим угрозам. Они договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет происходить в координации и при участии Европейского союза", – сказано в сообщении.

Напомним: ранее во Франции заявили, что Россия хочет отстранить Евросоюз от обсуждения ситуации с Украиной. Речь шла о грядущих переговорах США и РФ по вопросам безопасности, которые начнутся уже 10 января в Женеве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вероятность нового военного конфликта в Европе из-за Украины не исключается. Об этом свидетельствует наращивание Россией военного потенциала и угрожающая риторика Москвы.