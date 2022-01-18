Залужный о требованиях РФ по "гарантиям безопасности": в НАТО это воспринимают как болезненный бред

В НАТО воспринимают ультиматум России по поводу "гарантий безопасности" как болезненный бред. В частности, в части нерасширения Альянса и отвода войск с его восточных флангов.

Об этом сказал в интервью "Укринформу" главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный. По его словам, союзники дали этим российским предложениям недвусмысленную оценку, в том числе в части, которая прямо касается нашей страны.

"Альянс строится совсем на других принципах, которые очень четкие: каждая европейская страна должна сама решать, куда ей вступать или к каким блокам присоединяться", – подчеркнул Залужный.

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Он добавил, что союзники в НАТО имеют консолидированную и жесткую позицию в отношении РФ, и это "вдохновляет и нас".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия потребовала от Североатлантического альянса отказаться от размещения войск в присоединившихся к нему странах с 1997 года. Там на такие "уступки" Кремлю идти не собираются.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в таком случае половина членов не смогла бы быть защищена войсками "Альянса. И фактически они стали бы своеобразными "членами НАТО второго сорта".

12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета РФ – между представителями российской стороны и 30 стран-членов Альянса. На переговорах россияне требовали "гарантий безопасности", но Запад дал жесткий ответ. Подробнее о встречах и темах, которые на ней поднимались, читайте по ссылке.