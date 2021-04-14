Законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК появился на сайте Рады: что предполагает

Текст президентского законопроекта №5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева (ОАСК) обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, вместо ОАСК предлагается создание Киевского городского окружного административного суда. Его территориальная юрисдикция распространяется на город Киев.

Со дня вступления в силу закона Окружной админсуд Киева прекращает осуществление правосудия, а рассмотрение и разрешение административных дел, подсудных этому суду, до начала работы Киевского городского окружного админсуда будет осуществлять Киевский окружной админсуд.

Также президент внес в Раду законопроект №5370 о внесении изменения в раздел ХИI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Оба проекта содержательно связаны, их рассмотрение, принятие и вступление в силу должны проходить одновременно.

Согласно переходным положениям, ОАСК безотлагательно в течение 10 рабочих дней передает судебные дела, которые находятся в его распоряжении, в Киевский окружной административный суд.

А со дня начала работы Киевского городского окружного административного суда Киевский окружной административный суд безотлагательно передает дела, подсудные ОАСК, территориальная юрисдикция которых распространяется на Киев, в Киевский городской окружной административный суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

Он отметил, что в демократическом обществе уважение и доверие к суду должны быть безусловными, но "там, где умирает доверие, заканчивается и демократия".

В парламенте готовы рассмотреть этот документ в первом чтении уже через неделю.