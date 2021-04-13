Зеленський хоче терміново ліквідувати скандальний ОАСК: названо терміни і причини рішення

Законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва, який президент України Володимир Зеленський визначив як невідкладний, у парламенті у першому читанні готові розглянути через тиждень. Але нардепи ще не бачили документа.

Як у Верховній Раді реагують на законопроєкт і чому глава держави ініціював таке рішення, дізнавався OBOZREVATEL.

Зеленський звернувся до ВРУ з ініціативою невідкладно розглянути законопроєкт щодо ліквідації ОАСК, спираючись на те, що суд мав удосталь часу, щоб одуматися, але не зробив цього.

"Сьогодні я вношу до парламенту законопроєкт про ліквідацію ОАСК. Суду, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості. Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов’язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов із кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні.

Суд, одним рішенням якого можна поставити хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідовано. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повагу до закону", – зазначив президент.

Парламентарі будуть розглядати законопроєкт за повною процедурою, але як повідомив у коментарі OBOZREVATEL представник президента в Конституційному Суді, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, у Раді готові розглянути документ у першому читанні вже через тиждень.

За його словами, суддям з ОАСК запропонують перевестися в інші установи. Якщо вони відмовляться, то будуть звільнені.

"Це лише після того, коли ВРУ ухвалить цей закон. У цьому випадку президент визначив законопроєкт як невідкладний. Навіть якщо будуть скорочені терміни, то це 7 днів на подачу альтернативних. Цього тижня він точно не повинен бути розглянутий. А через тиждень, коли у нас буде наступне пленарне засідання, я думаю, що не виключено, що ми можемо очікувати його до розгляду в першому читанні", – сказав Веніславський.

Нардепи фракції "Голос" ще не бачили законопроєкт і не довіряють юристам Офісу президента, але відзначають, що рішення Зеленського конституційне, адже тільки глава держави може вносити такі законопроєкти.

"Сьогодні, в цей момент, дуже складно і не можна коментувати заголовок із сайту Офісу президента. Законопроєкт у ВР ще фізично ніхто не читав. Тому партія "Голос" його почитає, вивчить. Ми розуміємо, як працюють юристи ОПУ, віри в заголовки немає. Ми свою позицію дамо, щойно в нас буде доступ до матеріалу", – сказав нардеп Андрій Осадчук.

Окружний адміністративний суд давно відомий своїми скандальними рішеннями. Зокрема, саме цей суд намагався скасувати рішення про націоналізацію "ПриватБанку", перешкоджав декомунізації і "вставляв палки в колеса" в питаннях української мови і правопису.

Самих суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації та колишніх чиновників підозрюють у створенні злочинної організації, захопленні держвлади, зловживанні службовим становищем. 6 квітня НАБУ затримало рідного брата глави ОАСК Павла Вовка Юрія Зонтова під час спроби отримати 100 тисяч доларів хабаря. Під час обшуку в двох адвокатів знайшли велику суму готівки у валюті. Спійманим на хабарі Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру.

Ще 2020 року українці просили Зеленського ліквідувати ОАСК. Тоді почалися консультації щодо напрацювання процедури вирішення питання із судом. Після чого в Раді зареєстрували кілька президентських законопроєктів про скорочення повноважень ОАСК.