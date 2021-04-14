Законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК з'явився на сайті Ради: що передбачає

Текст президентського законопроєкту №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, замість ОАСК пропонується створення Київського міського окружного адміністративного суду. Його територіальна юрисдикція поширюється на місто Київ.

З дня набуття чинності закону Окружний адмінсуд Києва припиняє здійснення правосуддя, а розгляд і вирішення адміністративних справ, підсудних цьому суду, до початку роботи Київського міського окружного адмінсуду здійснюватиметься Київським окружним адмінсудом.

Також президент вніс у Раду законопроєкт №5370 про внесення зміни до розділу ХІI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Обидва проєкти є змістовно пов'язаними, їх розгляд, ухвалення та набуття чинності мають відбуватися одночасно.

Згідно з перехідними положеннями, ОАСК невідкладно протягом 10 робочих днів передає судові справи, які перебувають у його розпорядженні, до Київського окружного адміністративного суду.

А з дня початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду Київський окружний адміністративний суд невідкладно передає справи, підсудні ОАСК, територіальна юрисдикція яких поширюється на Київ, до Київського міського окружного адміністративного суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Він зазначив, що в демократичному суспільстві повага й довіра до суду мають бути безумовними, але "там, де вмирає довіра, закінчується й демократія".

У парламенті готові розглянути цей документ у першому читанні вже через тиждень.