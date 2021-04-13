Зеленський запропонував Раді невідкладно ліквідувати Окружний адмінсуд Києва

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва".

Як повідомляється на сайті глави держави, суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проєкт якого вносить до парламенту президент України після консультацій із Вищою радою правосуддя.

Зеленський зазначив, що в демократичному суспільстві повага й довіра до суду мають бути безумовними, але там, де вмирає довіра, закінчується й демократія.

"ОАСК мав удосталь часу, щоб одуматися, подивитися на себе в дзеркало та віднайти там прості речі, які так шукають у ньому суспільство й держава, – справедливість, неупередженість і чесність. Замість цього бачимо чергові скандали з "плівками", корупцію пов’язаних осіб із забитими грошима сейфами та численні сумнівні рішення. Довіра до Окружного адміністративного суду Києва втрачена", – підкреслив він.

За словами президента, стара, неефективна судова система не спроможна забезпечити запит українців на справедливість.

"Суд так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості. Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов’язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов із кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні. Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону", – прокоментував Зеленський.

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