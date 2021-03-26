Законопроект "слуг народа" о судах не одобрили в США и ЕС

Представители посольства США, а также Европейского Союза призвали Верховную Раду Украины усовершенствовать законопроект №3711-д о восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей, разработанный группой нардепов "Слуги народа".

К главе парламентского комитета правовой политики Андрею Костину обратились глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин. Соответствующее заявление появилось на Twitter-странице представительства Евросоюза.

Сообщается, что проект закона нужно усовершенствовать для обеспечения независимости комиссии по отбору ВККС и значимой роли независимых экспертов.

Известно, что законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины", был принят в первом чтении 3 марта.

Он регулирует процедуру отбора членов ВККС. Авторами выступили народные избранники-"слуги", среди которых и Костин.

Авторы документа rada.gov.ua

ВККС – один из двух органов, которые определяют качество и добродетель судей в Украине. Именно ВККС проводит конкурсы на все судейские должности.

Как писалOBOZREVATEL, 15 марта президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Раду как неотложный проект закона, который позволит ввести в Украине электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса.