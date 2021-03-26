Законопроєкт "слуг народу" про суди не схвалили в США та ЄС

Представники посольства США, а також Європейського Союзу закликали Верховну Раду України вдосконалити законопроєкт №3711-д про відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів, розроблений групою нардепів "Слуги народу".

До глави парламентського комітету правової політики Андрія Костіна звернулися глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас і тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Відповідна заява з'явилася на Twitter-сторінці представництва Євросоюзу.

Повідомляється, що проєкт закону потрібно вдосконалити для забезпечення незалежності комісії з відбору ВККС і значущої ролі незалежних експертів.

Відомо, що законопроєкт "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України", було ухвалено у першому читанні 3 березня.

Він регулює процедуру відбору членів ВККС. Авторами виступили народні обранці- "слуги", серед яких і Костін.

Автори документа rada.gov.ua

ВККС – один із двох органів, які визначають якість і доброчесність суддів в Україні. Саме ВККС проводить конкурси на всі суддівські посади.

Як писав OBOZREVATEL, 15 березня президент Володимир Зеленський подав на розгляд у Раду як невідкладний проєкт закону, який дозволить ввести в Україні електронну систему взаємодії між учасниками кримінального процесу.