В "Слуге народа" нашли объяснение критике законопроекта об олигархах

Законопроект об олигархах, поданный в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским, затрагивает интересы слишком многих влиятельных лиц в политике и бизнесе, поэтому его идеи сознательно пытаются дискредитировать. Документ же предлагает создать новые правила для "верховенства права, а не денег".

Текст проекта закона в субботу, 5 июня, прокомментировали глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатель политической партии Александр Корниенко, сказано на сайте политсилы. Как отметил Арахамия, первой реакцией на законодательную инициативу стало то, что "влиятельные политические деятели начали неистово дискредитировать попытки президента лишить Украину олигархического влияния".

"Украинцам сейчас надо просто посмотреть, кто и как комментирует эту тему. Если пытаются дискредитировать идею и не предоставляют конкретных шагов для того, чтобы олигархи больше никогда не смогли влиять на всю страну в своих интересах, то это и есть помощь олигархам", – подчеркнул он.

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По его словам, такая реакция показала, насколько нелегким будет принятие документа, но депутаты парламентского большинства с этим справятся.

"Слуга" предположил, что в проект закона предложат тысячи правок, кроме того, могут появиться альтернативные законопроекты.

Корниенко в свою очередь уверен: общество не поддерживает деструктивную позицию оппонентов с критикой этого документа.

"Мы хотим создать новые правила, которые изменят систему. Это абсолютно нормальное цивилизованное желание, которое направлено на то, чтобы в Украине было реальное верховенство права, а не верховенство денег. Наши оппоненты сейчас только критикуют, а не предлагают новые законодательные инструменты, чтобы убрать деструктивное влияние олигархов. Такая активность не может дать результата – общество ее не воспримет", – сказал он.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Законопроект № 5599 о деолигархизации было подано в Верховную Раду президентом Зеленским 2 июня как неотложный.