Зеленский заявил, что вопрос об олигархах может быть вынесен на референдум. Видео обращения к "акулам бизнеса"

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня записал видеообращение после заседания Совета национальной безопасности и обороны, заявив, что вопрос об олигархах может быть вынесен на референдум. Он также обратился к "акулам бизнеса" и призвал их принять новые правила.

Ролик был опубликован в Facebook-аккаунте главы страны. Президент начал обращение с того, что заявил: "Я хочу, чтобы настало время, когда заседания СНБО будут проходить не раз в неделю, а раз в год. А повестка дня этих заседаний будет содержать только один пункт – Украине никто и ничто не угрожает" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский выделил несколько главных тем, которые обсудили в Совете национальной безопасности и обороны в пятницу. Среди них самое значимое "и этого заседания, и этой недели" – это закон об олигархах.

Видео дня

Президент признался, что не ожидал, что в стране "есть столько экспертов с деолигархизации".

"Если бы мы знали – пригласили бы их к разработке законопроекта. Но, к сожалению, все они почему-то скрывали эти свои знания все предыдущие 30 лет. И ни один из политиков, в частности высокого уровня, никогда не поднимал вопрос олигархов. Наверное, потому, что много говорить о себе – некрасиво и нескромно", – с иронией сказал Зеленский.

Он поблагодарил критиков, сказав, что их замечания ценны. "Вы много лет работаете с олигархами, или на олигархов, или под олигархами, а следовательно – точно знаете все недостатки закона", – обратился президент к указанным лицам.

Отдельно он обратился и к "работодателям всех этих независимых экспертов и критиков", то есть собственно к олигархам.

"Как акулы бизнеса, вы должны иметь сильные ощущения. Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась и начинает новую историю. По новым правилам. Даже не так. Просто – по правилам.

Вы можете принять. Быть большим, прозрачным бизнесом при содействии государства, а не за счет государства. Бизнесом, который платит налоги, а не "откаты". Который финансирует благотворительные проекты, а не группку депутатов. Который умножает свой капитал не потому, что делит и отнимает у страны", – сказал украинский лидер.

Он добавил, что лица, которые не захотят жить и работать по новым и честным правилам, "окажутся вне игры".

Свой законопроект он назвал только первым шагом и созданием фундамента для противодействия олигархическому воздействию.

"Он [проект закона] утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И да – этого больше не будет", – подытожил президент.

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