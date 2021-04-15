Забродский – об освобождении Крыма и Донбасса: ждать смерти Путина – то же, что помощи с Марса

Освобождение Крыма и Донбасса от российской оккупации не зависит от того, кто будет у власти в Кремле.

Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL рассказал Герой Украины, генерал-лейтенант ВСУ и руководитель АТО на Донбассе в 2017 году Михаил Забродский. Поэтому, по его мнению, даже если действующего президента РФ Владимира Путина не станет, настроения в стране-агрессоре по поводу захваченных украинских территорий вряд ли изменятся.

"Если будем ждать смерти Путина, то с таким же успехом можно ожидать, например, прибытия военной помощи с Марса. Не хочу желать ему здоровья, но я уверен, что реализация государственной внешней политики не всегда напрямую связана с жизненным путем или политической биографией определенного лидера", – сказал Забродский.

Кроме того, напомнил он, так называемая Аантипутинская оппозиция в России сейчас совсем не является проукраинской. Подтверждение этому – неоднозначные высказывания Алексея Навального по поводу Украины и Донбасса.

"Я не уверен, что новый российский лидер развернет в принципиально другую сторону внешнюю политику хотя бы в отношении Украины. Оккупация Крыма и война на Донбассе изрядно стимулируют великодержавный импульс в российском обществе. Нельзя гарантировать, что одновременно со сменой лидера в Кремле полностью откажутся от Украины", – убежден генерал-лейтенант.

Он предположил, что возможно, действия представителей новой власти страны-оккупанта будут не такими решительными, но вряд ли кто-то возьмет на себя ответственность отказаться от того, что они считают своим – например от того же Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу не исключил вероятность того, что Украине удастся вернуть контроль над временно оккупированным РФ Донбассом во времена президентства Джо Байдена – есть, до 2025 года.