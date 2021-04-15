Забродський – про звільнення Криму і Донбасу: чекати смерті Путіна – те саме, що допомоги з Марсу

Звільнення Криму і Донбасу від російської окупації не залежить від того, хто буде при владі у Кремлі.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL розповів Герой України, генерал-лейтенант ЗСУ і керівник АТО на Донбасі у 2017 році Михайло Забродський. Відтак, на його думку, навіть якщо чинного президента РФ Володимира Путіна не стане, настрої у країні-агресорі щодо захоплених українських територій навряд зміняться.

"Якщо будемо чекати смерті Путіна, то з таким же успіхом можна чекати, наприклад, прибуття військової допомоги з Марсу. Не хочу зичити йому здоров’я, але я впевнений, що реалізація державної зовнішньої політики не завжди прямо пов’язана з життєвим шляхом або політичною біографією певного лідера", – сказав Забродський.

Крім того, нагадав він, так звана антипутінська опозиція у Росії наразі зовсім не є проукраїнською. Підтвердження цьому – неоднозначні висловлювання Олексія Навального щодо України та Донбасу.

"Я не впевнений, що новий російський лідер розверне в принципово іншій бік зовнішню політику хоча б стосовно України. Окупація Криму і війна на Донбасі неабияк стимулюють великодержавницький імпульс у російському суспільстві. Не можна гарантувати, що одночасно зі зміною лідера в Кремлі повністю відмовляться від України", – переконаний генерал-лейтенант.

Він припустив, що можливо, дії представників нової влади країни-окупанта будуть не такими рішучими, але навряд чи хтось візьме на себе відповідальність відмовитись від того, що вони вважають своїм – наприклад від того ж таки Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу не відкинув імовірність того, що Україні вдасться повернути контроль над тимчасово окупованим РФ Донбасом за часів президентства Джо Байдена – тобто, до 2025 року.