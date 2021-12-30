Ясько заявила, что Саакашвили силой забрали из госпиталя и отвезли в тюрьму

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в тюремную камеру. Ночью 30 декабря его силой вывезли из военного госпиталя в Гори в тюрьму города Рустави.

Об этом заявила депутат Верховной рады Украины и спутница политика Елизавета Ясько во время эфира в Facebook. Данные подтвердил и его правозащитник (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Михеила насильственно похитили из госпиталя, повалили и в наручниках вывезли в тюрьму. В каком он состоянии – в сознании или нет – никто не знает. Никакой больше информации нет… Это настолько все цинично было сделано – в то время, когда все спят", – сообщила нардеп.

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Она отметила, что событие произошло около двух часов ночи четверга по грузинскому времени.

До этого Ясько говорила о критическом состоянии Саакашвили. Накануне, по ее словам, руководство военного госпиталя позволило украинскому консулу зайти к политику.

"Мы получили информацию, в каком состоянии он был: практически все время лежал, у него неврологические приступы, медицинской помощи не получал. К сожалению, его состояние очень слабое, и это не шутки", – добавила депутат.

О принудительном переводе Саакашвили заявил и его адвокат Ник Гварамия. Сначала он отметил, что политика увезли в неизвестном направлении, а затем добавил, что речь идет о Руставской тюрьме. Как передает российский "Интерфакс", правозащитник прибыл туда, чтобы "встретиться со своим клиентом и убедиться, что он жив".

Добавим: о возможном переводе из госпиталя обратно в тюрьму Саакашвили сообщили еще 27 декабря. Отмечалось, что он потерял сознание, услышав эту новость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах отмечали, что Саакашвили в случае возвращения в Украину ждет наказание. В частности, он должен быть привлечен к админответственности за незаконное пересечение границы.